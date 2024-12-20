Действительно ли всем украинкам надо будет поменять имя Татьяна на Горпина с Нового года

Российско-украинская война продолжается, и враг не оставляет возможности расшатать наше общество изнутри. Очередной вброс – изменение имени с Татьяны на Горпина, стоит ли верить этой новости?

В сети тик-ток завирусилось видео об обязательной смене имени с Татьяны на Горпины в 2025 году. Ролик вызвал бешеную реакцию населения, поэтому 24 Канал помогает вам разобраться, что здесь и к чему.

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С чего все началось

В видеоролике девушка рассказывает, что Верховная Рада якобы приняла закон об обязательном смене имени Татьяна на Горпина с Нового года. А те, кто этого не сделает будут оштрафованы или им грозит тюрьма.

Эта новость разделила общество на тех, кто возмущен "решением власти" и тех, кто отмечает, что это не правда.

Не Татьяна, а Горпина: смотрите видео

Подчеркиваем – это фейк! В этом легко убедиться – автор видео не подкрепляет свои слова фактами – не указывает ни ссылок на "законопроект", ни даты его "принятия". Главный аргумент – "я услышала такую новость". Что известно об авторе видео из анализа ее тик-тока – она проживает в Германии и является сторонницей страны-агрессора.

Ряд "возмущенных законом" жалуются на такую нелепую вещь как изменение имени во время войны. А некоторые говорят, что переименование уже коснулось общества и Кристина теперь Христина, а Анна – Ганна.

Заметим, что такого законопроекта Верховная Рада не рассматривала и его вообще не существует!

Почему этой новости легко поверить

Новость вызывает эмоцию. Проще поверить увиденному и услышанному в популярной сети, чем искать подтверждение в официальных источниках. Кроме того, "вера" подкрепляется и допускается, потому что в стране идет переименование улиц и учреждений согласно украинским ценностям – в честь украинских героев или деятелей.

Однако важно – такое изменение имен является абсолютно бессмысленным. Имя Горпина не имеет ничего общего с именем Татьяна. Горпина – это украинская форма римского имени Агриппина, тогда как имя Татьяна имеет древнегреческое происхождение.

В Украине возможно только написание имен согласно действующему правописанию. Но и здесь родители сами выбирают форму написания имени ребенка, поэтому у нас существуют имена Никита и Мыкита, Даныло, Данил и Даниил и женские варианты Дарина, Дария или Дарья и тому подобное.

Радует, что часть украинцев понимают нелепость этой информации и опровергают ее.

Есть и те кто не верит: смотрите видео

На что направлена российская пропаганда

Подобные российские фейки направлены на разжигание вражды в обществе, связанной с языковым вопросом и дерусификацией названий населенных пунктов в Украине. Высмеять и делегитимизировать данный процесс, что является важным для России.

Подобные вбросы – это старый советский метод дискредитации украинского языка и культуры и в глазах украинцев. Нужно создать образ недалекого украинца, который мирится с решениями "бестолковой" власти.

Еще в СССР навязывался образ "хохла" примитизировался язык и культура, создавались анекдоты и даже придумывались слова – розчепирка или спалахуйка.

Важно! 24 Канал призывает к информационной гигиене – не верить всем новостям, что распространяются социальными сетями. Проверяйте информацию в официальных источниках и пользуйтесь главным правилом медиаграмотности – чем больше эмоций вызывает новость, тем больше вероятность, что это фейк!