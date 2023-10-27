Бганка, пилюга, левада: волшебные слова из текста Радиодиктанта-2023, которые вы могли не знать
Миллионы украинцев приобщились к написанию Радиодиктанта национального единства 2023. Он в этом году впервые проходил именно 27 октября.
После написания земляки делились щемящими фотографиями и видео. Также начали дискуссию по отдельным не всем знакомым словам. Какие слова из текста радиодиктанта "Дороги Украины" вы могли не знать и что они означают, рассказывает Образование 24.
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Какие слова из текста Радиодиктанта – 2023 вы могли не знать
Так, немало украинцев слово "обіч" восприняли за название села. Но это не так.
Предлагаем вам самые интересные слова из текста Радиодиктанта – 2023, которые вы могли не знать, и разъясняем их значение.
- Обіч – рядом, рядом;
- бганка – морщина или складка на чем-то;
- пилюга – густая пыль;
- видолинки – небольшие и неглубокие котловины;
- левада – приусадебный участок земли с сенокосом, огородом или садом;
- рілля – вспаханное поле;
- порається – поратися – выполнять домашнюю работу, заниматься хозяйственными делами; работать в поле; лачить машины;
- потічок – потік – ручей;
- шемкіший – (от щемкий) – синоним до щемящий – щемящий;
- мліють – мліти – быть в состоянии неги; изнывать от боли, глубоких переживаний;
- збіжжя – послюны и зерно хлебных злаков;
- посадка – в тексте употреблен в значении "участок, на котором посажены деревья";
- кам'янички – (от "кам'яниця") – каменные здания; каменные дома.
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Что известно о Радиодиктанте – 2023
- В этом году радиодиктант проходил впервые 27 октября, а не 9 ноября, в День украинской письменности и языка из-за смены календаря.
- Текст "Дороги Украины" написала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.
- Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".
- Украинцы писали Радиодиктант в этом году в разных местах: дома, на работе, в школе, на фронте, в укрытии, на берегу реки, за границей.
- Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Суспильного Культура.