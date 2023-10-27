Бганка, пилюга, левада: волшебные слова из текста Радиодиктанта-2023, которые вы могли не знать

Миллионы украинцев приобщились к написанию Радиодиктанта национального единства 2023. Он в этом году впервые проходил именно 27 октября.

После написания земляки делились щемящими фотографиями и видео. Также начали дискуссию по отдельным не всем знакомым словам. Какие слова из текста радиодиктанта "Дороги Украины" вы могли не знать и что они означают, рассказывает Образование 24.

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Какие слова из текста Радиодиктанта – 2023 вы могли не знать

Так, немало украинцев слово "обіч" восприняли за название села. Но это не так.

Предлагаем вам самые интересные слова из текста Радиодиктанта – 2023, которые вы могли не знать, и разъясняем их значение.

Обіч – рядом, рядом;

– рядом, рядом; бганка – морщина или складка на чем-то;

– морщина или складка на чем-то; пилюга – густая пыль;

– густая пыль; видолинки – небольшие и неглубокие котловины;

– небольшие и неглубокие котловины; левада – приусадебный участок земли с сенокосом, огородом или садом;

– приусадебный участок земли с сенокосом, огородом или садом; рілля – вспаханное поле;

– вспаханное поле; порається – поратися – выполнять домашнюю работу, заниматься хозяйственными делами; работать в поле; лачить машины;

– поратися – выполнять домашнюю работу, заниматься хозяйственными делами; работать в поле; лачить машины; потічок – потік – ручей;

– потік – ручей; шемкіший – (от щемкий) – синоним до щемящий – щемящий;

– (от щемкий) – синоним до щемящий – щемящий; мліють – мліти – быть в состоянии неги; изнывать от боли, глубоких переживаний;

– мліти – быть в состоянии неги; изнывать от боли, глубоких переживаний; збіжжя – послюны и зерно хлебных злаков;

– послюны и зерно хлебных злаков; посадка – в тексте употреблен в значении "участок, на котором посажены деревья";

– в тексте употреблен в значении "участок, на котором посажены деревья"; кам'янички – (от "кам'яниця") – каменные здания; каменные дома.

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Что известно о Радиодиктанте – 2023