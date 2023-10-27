Після написання краяни ділилися щемливими світлинами та відео. Також почали дискусію щодо окремих не всім знайомих слів. Які слова з тексту Радіодиктанту "Дороги України" ви могли не знати і що вони означають, розповідає Освіта 24.

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Які слова з тексту Радіодиктанту – 2023 ви могли не знати

Так, чимало українців слово "обіч" сприйняли за назву села. Але це не так.

Тож пропонуємо вам найцікавіші слова з тексту Радіодиктанту – 2023, які ви могли не знати, та розтлумачуємо їхнє значення.

Обіч – поруч, поряд;

– поруч, поряд; бганка – зморшка або складка на чомусь;

– зморшка або складка на чомусь; пилюга – густий пил;

– густий пил; видолинки – невеликі й неглибокі улоговини;

– невеликі й неглибокі улоговини; левада – присадибна ділянка землі з сінокосом, городом чи садом;

– присадибна ділянка землі з сінокосом, городом чи садом; рілля – виоране поле;

– виоране поле; порається – поратися – виконувати хатню роботу, займатися господарськими справами; працювати в полі; лаголити машини;

– поратися – виконувати хатню роботу, займатися господарськими справами; працювати в полі; лаголити машини; потічок – потік – струмок;

– потік – струмок; щемкіший – (від щемкий) – синонім до "щемливий" – який щемить;

– (від щемкий) – синонім до "щемливий" – який щемить; мліють – мліти – бути у стані млості; знемагати від болю, глибоких переживань;

– мліти – бути у стані млості; знемагати від болю, глибоких переживань; збіжжя – послини та зерно хлібних злаків;

– послини та зерно хлібних злаків; посадка – у тексті вжито у значенні "ділянка, на якій посаджено дерева";

– у тексті вжито у значенні "ділянка, на якій посаджено дерева"; кам'янички – (від кам'яниця) – кам'яні будівлі; муровані будинки.

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Що відомо про Радіодиктант – 2023