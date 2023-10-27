Після написання краяни ділилися щемливими світлинами та відео. Також почали дискусію щодо окремих не всім знайомих слів. Які слова з тексту Радіодиктанту "Дороги України" ви могли не знати і що вони означають, розповідає Освіта 24.
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Які слова з тексту Радіодиктанту – 2023 ви могли не знати
Так, чимало українців слово "обіч" сприйняли за назву села. Але це не так.
Тож пропонуємо вам найцікавіші слова з тексту Радіодиктанту – 2023, які ви могли не знати, та розтлумачуємо їхнє значення.
- Обіч – поруч, поряд;
- бганка – зморшка або складка на чомусь;
- пилюга – густий пил;
- видолинки – невеликі й неглибокі улоговини;
- левада – присадибна ділянка землі з сінокосом, городом чи садом;
- рілля – виоране поле;
- порається – поратися – виконувати хатню роботу, займатися господарськими справами; працювати в полі; лаголити машини;
- потічок – потік – струмок;
- щемкіший – (від щемкий) – синонім до "щемливий" – який щемить;
- мліють – мліти – бути у стані млості; знемагати від болю, глибоких переживань;
- збіжжя – послини та зерно хлібних злаків;
- посадка – у тексті вжито у значенні "ділянка, на якій посаджено дерева";
- кам'янички – (від кам'яниця) – кам'яні будівлі; муровані будинки.
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Що відомо про Радіодиктант – 2023
- Цього року Радіодиктант відбувався вперше 27 жовтня, а не 9 листопада, у День української писемності та мови через зміну календаря.
- Текст "Дороги України" написала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.
- Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".
- Українці писали Радіодиктант у цьому році у різних місцях: удома, на роботі, у школі, на фронті, в укритті, на березі річки, за кордоном.
- Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.