Из какого класса тебя бы выгнали из школы: простой тест от учительницы озадачил сеть

В сети набирает популярность тест с вопросами от учительницы украинского языка для разных классов школы. Многие пользователи признаются, что не смогли ответить даже на первое задание.

"Самый сложный" вопрос теста, ставшего вирусным

Учительница украинского языка, которая помогает выпускникам готовиться к Национальному мультипредметному тесту, опубликовала на своей странице в TikTok небольшой опрос. В нем было по одному вопросу из программы каждого года обучения - от первого до одиннадцатого класса.

Видео быстро стало популярным и уже собрало почти 100 тысяч просмотров. Как ни странно, больше всего трудностей вызвал первый вопрос, который обычно изучают в первом классе.

Вопрос: сколько букв в украинском алфавите?

сколько букв в украинском алфавите? Правильный ответ: 33.

Вопрос для какого класса загонит тебя в ступор: смотри видео

Многие пользователи признались, что не смогли сразу ответить на этот простой вопрос.

Какие еще вопросы были в тесте?

В тесте были задания из разных классов школьной программы:

2 класс: слово "Киев" пишется с большой или маленькой буквы? (правильный ответ - с большой);

слово "Киев" пишется с большой или маленькой буквы? (правильный ответ - с большой); 3 класс: какое слово является существительным - "бегать", "школа", "красиво"? (правильный ответ - "школа");

какое слово является существительным - "бегать", "школа", "красиво"? (правильный ответ - "школа"); 4 класс: какая часть речи обозначает действие предмета? (глагол);

какая часть речи обозначает действие предмета? (глагол); 5 класс: сколько падежей имеет украинский язык? (7);

сколько падежей имеет украинский язык? (7); 7 класс: как называется предложение с одной грамматической основой? (простое предложение);

как называется предложение с одной грамматической основой? (простое предложение); 8 класс: какие члены предложения являются второстепенными? (приложение, определение, обстоятельство);

какие члены предложения являются второстепенными? (приложение, определение, обстоятельство); 9 класс: какая морфема стоит перед корнем? (приставка);

какая морфема стоит перед корнем? (приставка); 10 класс: как называется стиль, в котором пишут заявления и приказы? (официально-деловой);

как называется стиль, в котором пишут заявления и приказы? (официально-деловой); 11 класс: какой раздел языка изучает правила построения словосочетаний и предложений? (Синтаксис).

Как реагируют пользователи?

В комментариях многие люди пишут, на каком именно вопросе они "посыпались". Чаще всего пользователи шутят, что не смогли пройти даже первое задание.



Пользователи говорят о разных результатах / Скриншот с TikTok

Ну, если бы меня не выгнали из первого класса, то доучилась бы до конца,

– пишет одна из пользовательниц.

Другие с юмором добавляют, что после такого теста их бы "отправили снова в начальную школу".

