"Самый сложный" вопрос теста, ставшего вирусным
Учительница украинского языка, которая помогает выпускникам готовиться к Национальному мультипредметному тесту, опубликовала на своей странице в TikTok небольшой опрос. В нем было по одному вопросу из программы каждого года обучения - от первого до одиннадцатого класса.
Видео быстро стало популярным и уже собрало почти 100 тысяч просмотров. Как ни странно, больше всего трудностей вызвал первый вопрос, который обычно изучают в первом классе.
- Вопрос: сколько букв в украинском алфавите?
- Правильный ответ: 33.
Многие пользователи признались, что не смогли сразу ответить на этот простой вопрос.
Какие еще вопросы были в тесте?
В тесте были задания из разных классов школьной программы:
- 2 класс: слово "Киев" пишется с большой или маленькой буквы? (правильный ответ - с большой);
- 3 класс: какое слово является существительным - "бегать", "школа", "красиво"? (правильный ответ - "школа");
- 4 класс: какая часть речи обозначает действие предмета? (глагол);
- 5 класс: сколько падежей имеет украинский язык? (7);
- 7 класс: как называется предложение с одной грамматической основой? (простое предложение);
- 8 класс: какие члены предложения являются второстепенными? (приложение, определение, обстоятельство);
- 9 класс: какая морфема стоит перед корнем? (приставка);
- 10 класс: как называется стиль, в котором пишут заявления и приказы? (официально-деловой);
- 11 класс: какой раздел языка изучает правила построения словосочетаний и предложений? (Синтаксис).
Как реагируют пользователи?
В комментариях многие люди пишут, на каком именно вопросе они "посыпались". Чаще всего пользователи шутят, что не смогли пройти даже первое задание.
Пользователи говорят о разных результатах / Скриншот с TikTok
Ну, если бы меня не выгнали из первого класса, то доучилась бы до конца,
– пишет одна из пользовательниц.
Другие с юмором добавляют, что после такого теста их бы "отправили снова в начальную школу".
В соцсетях обсуждают программу Новой украинской школы после критики репетитора математики о недостаточной ответственности учеников.
Многие пользователи считают, что проблема заключается в понимании и реализации программы родителями и учителями, а не в самой программе, и отмечают важность мотивации ребенка.