"Самый сложный" вопрос теста, ставшего вирусным

Учительница украинского языка, которая помогает выпускникам готовиться к Национальному мультипредметному тесту, опубликовала на своей странице в TikTok небольшой опрос. В нем было по одному вопросу из программы каждого года обучения - от первого до одиннадцатого класса.

Смотрите также 2 миллиона учеников в Украине бесплатно питаются в школах: это количество значительно возрастет

Видео быстро стало популярным и уже собрало почти 100 тысяч просмотров. Как ни странно, больше всего трудностей вызвал первый вопрос, который обычно изучают в первом классе.

Вопрос: сколько букв в украинском алфавите?

сколько букв в украинском алфавите? Правильный ответ: 33.

Многие пользователи признались, что не смогли сразу ответить на этот простой вопрос.

Какие еще вопросы были в тесте?

В тесте были задания из разных классов школьной программы:

2 класс: слово "Киев" пишется с большой или маленькой буквы? (правильный ответ - с большой);

3 класс: какое слово является существительным - "бегать", "школа", "красиво"? (правильный ответ - "школа");

4 класс: какая часть речи обозначает действие предмета? (глагол);

5 класс: сколько падежей имеет украинский язык? (7);

7 класс: как называется предложение с одной грамматической основой? (простое предложение);

8 класс: какие члены предложения являются второстепенными? (приложение, определение, обстоятельство);

9 класс: какая морфема стоит перед корнем? (приставка);

10 класс: как называется стиль, в котором пишут заявления и приказы? (официально-деловой);

11 класс: какой раздел языка изучает правила построения словосочетаний и предложений? (Синтаксис).

Как реагируют пользователи?

В комментариях многие люди пишут, на каком именно вопросе они "посыпались". Чаще всего пользователи шутят, что не смогли пройти даже первое задание.



Пользователи говорят о разных результатах / Скриншот с TikTok

Ну, если бы меня не выгнали из первого класса, то доучилась бы до конца,

– пишет одна из пользовательниц.

Другие с юмором добавляют, что после такого теста их бы "отправили снова в начальную школу".

"После НУШ начинается ад": в сети поспорили из-за новой программы обучения