После сообщения репетитора математики Анастасии Чередниченко в социальной сети Threads о недостатках НУШ, в сети началось оживленное обсуждение положительных и отрицательных сторон. Она заявила, что программа Новой украинской школы, по ее мнению, фактически не формирует у детей ответственности за обучение.

Смотрите также Тренд "6 – 7" в исторической науке: какие даты стоит обязательно знать на УМТ по истории Украины

Сообщение о НУШ вызвало споры: в сети не все согласились с критикой

По словам репетитора, когда ученики после начальных классов переходят в среднюю школу, для них это становится сложным периодом. Она считает, что детям трудно адаптироваться, ведь они якобы не привыкли выполнять домашние задания и прилагать усилия для обучения.

Репетитор описала минусы системы / Скриншот с Threads

В комментариях под сообщением многие пользователи не поддержали такую позицию. По их мнению, проблема заключается не в самой программе НУШ, а в том, как ее понимают и реализуют родители и учителя. Некоторые отмечают, что оценивание в начальной школе все же существует, просто оно отличается от привычных для старшего поколения подходов.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Пользователи пишут, что "Все хорошо с НУШ, проблема в понимании родителями и учителями самой концепции. Оценивание есть, просто оно не такое, как было в школе 80 – 90-х годов".

Какие еще мнения были в сети?

Часть авторов убеждена, что главную роль в обучении играет мотивация самого ребенка. Некоторые пользователи также отмечают, что школа не должна строить обучение на страхе или принуждении, а должна создавать среду, которая поощряет к познанию.

Что думают о НУШ в сети / Скриншот с Threads

Кроме того, родители в комментариях делятся собственным опытом. Они отмечают, что в школах их детей есть и домашние задания, и оценивание, однако оно часто происходит в более мягкой форме – с помощью наклеек, символов, рисунков или словесных отзывов.

Именно разные подходы к пониманию обучения и стали причиной горячей дискуссии вокруг Новой украинской школы.

2 миллиона учеников в Украине бесплатно питаются в школах: это количество значительно возрастет