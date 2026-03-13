"Найскладніше" питання тесту, що став вірусним

Учителька української мови, яка допомагає випускникам готуватися до Національного мультипредметного тесту, опублікувала на своїй сторінці у TikTok невелике опитування. У ньому було по одному запитанню з програми кожного року навчання — від першого до одинадцятого класу.

Відео швидко стало популярним і вже зібрало майже 100 тисяч переглядів. Як не дивно, найбільше труднощів викликало найперше запитання, яке зазвичай вивчають у першому класі.

Питання: скільки літер в українському алфавіті?

скільки літер в українському алфавіті? Правильна відповідь: 33.

Чимало користувачів зізналися, що не змогли одразу відповісти на це просте запитання.

Які ще питання були у тесті?

У тесті були завдання з різних класів шкільної програми:

2 клас: слово "Київ" пишеться з великої чи малої літери? (правильна відповідь — з великої);

слово "Київ" пишеться з великої чи малої літери? (правильна відповідь — з великої); 3 клас: яке слово є іменником — "бігати", "школа", "гарно"? (правильна відповідь — "школа");

яке слово є іменником — "бігати", "школа", "гарно"? (правильна відповідь — "школа"); 4 клас: яка частина мови позначає дію предмета? (дієслово);

яка частина мови позначає дію предмета? (дієслово); 5 клас: скільки відмінків має українська мова? (7);

скільки відмінків має українська мова? (7); 7 клас: як називається речення з однією граматичною основою? (просте речення);

як називається речення з однією граматичною основою? (просте речення); 8 клас: які члени речення є другорядними? (додаток, означення, обставина);

які члени речення є другорядними? (додаток, означення, обставина); 9 клас: яка морфема стоїть перед коренем? (префікс);

яка морфема стоїть перед коренем? (префікс); 10 клас: як називається стиль, у якому пишуть заяви та накази? (офіційно-діловий);

як називається стиль, у якому пишуть заяви та накази? (офіційно-діловий); 11 клас: який розділ мови вивчає правила побудови словосполучень і речень? (синтаксис).

Як реагують користувачі?

У коментарях багато людей пишуть, на якому саме запитанні вони "посипалися". Найчастіше користувачі жартують, що не змогли пройти навіть перше завдання.



Користувачі говорять про різні результати / Скріншот з TikTok

Ну, якби мене не вигнали з першого класу, то довчилася б до кінця,

– пише одна з користувачок.

Інші з гумором додають, що після такого тесту їх би "відправили знову до початкової школи".

