"Найскладніше" питання тесту, що став вірусним
Учителька української мови, яка допомагає випускникам готуватися до Національного мультипредметного тесту, опублікувала на своїй сторінці у TikTok невелике опитування. У ньому було по одному запитанню з програми кожного року навчання — від першого до одинадцятого класу.
Відео швидко стало популярним і вже зібрало майже 100 тисяч переглядів. Як не дивно, найбільше труднощів викликало найперше запитання, яке зазвичай вивчають у першому класі.
- Питання: скільки літер в українському алфавіті?
- Правильна відповідь: 33.
Чимало користувачів зізналися, що не змогли одразу відповісти на це просте запитання.
Які ще питання були у тесті?
У тесті були завдання з різних класів шкільної програми:
- 2 клас: слово "Київ" пишеться з великої чи малої літери? (правильна відповідь — з великої);
- 3 клас: яке слово є іменником — "бігати", "школа", "гарно"? (правильна відповідь — "школа");
- 4 клас: яка частина мови позначає дію предмета? (дієслово);
- 5 клас: скільки відмінків має українська мова? (7);
- 7 клас: як називається речення з однією граматичною основою? (просте речення);
- 8 клас: які члени речення є другорядними? (додаток, означення, обставина);
- 9 клас: яка морфема стоїть перед коренем? (префікс);
- 10 клас: як називається стиль, у якому пишуть заяви та накази? (офіційно-діловий);
- 11 клас: який розділ мови вивчає правила побудови словосполучень і речень? (синтаксис).
Як реагують користувачі?
У коментарях багато людей пишуть, на якому саме запитанні вони "посипалися". Найчастіше користувачі жартують, що не змогли пройти навіть перше завдання.
Користувачі говорять про різні результати / Скріншот з TikTok
Ну, якби мене не вигнали з першого класу, то довчилася б до кінця,
– пише одна з користувачок.
Інші з гумором додають, що після такого тесту їх би "відправили знову до початкової школи".
