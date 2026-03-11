Після допису дизайнерки Ірини Бобель на її сторінці у Threads розгорілося активне обговорення задачі для 3 класу. Вона поділилася фото задачі з підручника свого сина та зазначила, що хлопчик зміг розв'язати її приблизно за одну хвилину.

Дивіться також Різні дати і додатковий відпочинок: коли весняні канікули у школах Львова

Задача для школярів викликала дискусію в мережі: як реагують користувачі?

У задачі учням пропонують порахувати, скільки кахлів потрібно для ремонту підлоги в коридорі, санвузлі та ванній кімнаті. До умови додається схема квартири, де вказана площа кожної з цих зон у квадратних метрах. Під дописом з'явилося чимало коментарів. Частина користувачів почала пропонувати покрокові варіанти розв'язання задачі.

Дитяча задача з математики / Скриншот з Threads

Втім, більшість коментаторів поставилася до ситуації з гумором. Люди зазначають, що в реальному житті під час ремонту все значно складніше, ніж у шкільній задачі.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Зокрема, користувачі нагадують про такі нюанси:

нерівну підлогу;

непрямі кути в приміщеннях;

необхідність мати запас плитки для підрізання.

Чому дорослі бачать задачу інакше

У коментарях багато хто зауважив, що діти сприймають подібні задачі простіше – вони працюють лише з цифрами, які є в умові. Натомість дорослі одразу думають про реальні обставини ремонту, тому вважають, що для точного підрахунку бракує даних.

Користувачі активно долучилися до розв'язання / Скриншот з Threads

Діти бачать задачу і розв'язують її через числа, а дорослі вже знають, як виглядає справжній ремонт, тому їм здається, що інформації недостатньо,

– пишуть користувачі у коментарях.

Саме через таку різницю у сприйнятті проста шкільна задача й викликала настільки активну дискусію в мережі.

Довідкові матеріали НМТ-2026: де переглянути для тестів з фізики та хімії?