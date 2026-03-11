После сообщения дизайнера Ирины Бобель на ее странице в Threads разгорелось активное обсуждение задачи для 3 класса. Она поделилась фото задачи из учебника своего сына и отметила, что мальчик смог решить ее примерно за одну минуту.

Задача для школьников вызвала дискуссию в сети: как реагируют пользователи?

В задаче ученикам предлагают посчитать, сколько кафеля нужно для ремонта пола в коридоре, санузле и ванной комнате. К условию прилагается схема квартиры, где указана площадь каждой из этих зон в квадратных метрах. Под сообщением появилось немало комментариев. Часть пользователей начала предлагать пошаговые варианты решения задачи.

Детская задача по математике / Скриншот с Threads

Впрочем, большинство комментаторов отнеслись к ситуации с юмором. Люди отмечают, что в реальной жизни во время ремонта все значительно сложнее, чем в школьной задаче.

В частности, пользователи напоминают о таких нюансах:

неровный пол;

непрямые углы в помещениях;

необходимость иметь запас плитки для подрезания.

Почему взрослые видят задачу иначе

В комментариях многие заметили, что дети воспринимают подобные задачи проще – они работают только с цифрами, которые есть в условии. Зато взрослые сразу думают о реальных обстоятельствах ремонта, поэтому считают, что для точного подсчета не хватает данных.

Пользователи активно присоединились к решению / Скриншот с Threads

Дети видят задачу и решают ее через числа, а взрослые уже знают, как выглядит настоящий ремонт, поэтому им кажется, что информации недостаточно,

– пишут пользователи в комментариях.

Именно из-за такой разницы в восприятии простая школьная задача и вызвала столь активную дискуссию в сети.

