Легко ли вас обмануть? Узнайте на национальном тесте по медиаграмотности

17 октября 2023, 16:58
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Источник:

Минобразования Украины

25 октября состоится ежегодный тест по медиаграмотности. Украинцев призывают присоединиться и проверить, легко ли они подвергаются пропаганде и манипуляциям.

Это проект по медиаграмотности Минкульта "Фильтр" к Глобальной неделе медиаграмотности 23 – 29 октября. Наше государство уже второй раз Украина к инициативе.

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В Украине состоится национальный тест по медиаграмотности

Украинцев также призывают приобщиться. Во время теста вы сможете определить, легко подвергаетесь манипуляциям и пропаганде.

Тест можно сдать 25 октября на платформе Typeform в 10:00, 13:00, 17:00 и 21:00 только один раз. Продолжительность опроса – 45 минут. Вы сразу же получите свой результат. Правильные ответы организаторы опубликуют 26 октября на сайте "Фильтр. На нем ищите также ссылку на тест накануне или в соцсетях.

Участники, которые быстрее всего дадут наибольшее количество правильных ответов, получат подарки.

Настоящие гуру медиаграмотности получат сертификаты, подтверждающие их знания. Убедитесь также, что вы правильно указали электронную почту, фамилию и имя. Победителей объявят 1 ноября.

Почему этот проект важен

За последний год в Украине возросло количество лиц, верящих в раскол в украинском обществе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Социологи считают следующие результаты опроса тревожной тенденцией. Потому украинцев призывают "фильтровать" информацию, чтобы не попасть на крючок российской пропаганды.
Автор: Марія Волошин