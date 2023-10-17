Это проект по медиаграмотности Минкульта "Фильтр" к Глобальной неделе медиаграмотности 23 – 29 октября. Наше государство уже второй раз Украина к инициативе.

Смотрите также Качественное обучение – самые высокие результаты: где абитуриентам эффективно подготовиться к ЗНО/НМТ

В Украине состоится национальный тест по медиаграмотности

Украинцев также призывают приобщиться. Во время теста вы сможете определить, легко подвергаетесь манипуляциям и пропаганде.

Тест можно сдать 25 октября на платформе Typeform в 10:00, 13:00, 17:00 и 21:00 только один раз. Продолжительность опроса – 45 минут. Вы сразу же получите свой результат. Правильные ответы организаторы опубликуют 26 октября на сайте "Фильтр. На нем ищите также ссылку на тест накануне или в соцсетях.

Участники, которые быстрее всего дадут наибольшее количество правильных ответов, получат подарки.

Настоящие гуру медиаграмотности получат сертификаты, подтверждающие их знания. Убедитесь также, что вы правильно указали электронную почту, фамилию и имя. Победителей объявят 1 ноября.

Почему этот проект важен