Це проєкт із медіаграмотності Мінкульту "Фільтр" до Глобального тижня медіаграмотності 23 – 29 жовтня. Наша держава вже вдруге Україна до ініціативи.

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В Україні відбудеться національний тест із медіаграмотності

Українців також закликають долучитися. Під час тесту ви зможете визначити, чи легко піддаєтесь маніпуляціям та пропаганді.

Тест можна скласти 25 жовтня на платформі Typeform о 10:00, 13:00, 17:00 та 21:00 лише 1 раз. Тривалість опитування – 45 хвилин. Ви одразу отримаєте свій результат. Правильні відповіді організатори опублікують 26 жовтня на сайті "Фільтр". На ньому шукайте також посилання на тест напередодні або у соцмережах.

Учасники, які найшвидше дадуть найбільшу кількість правильних відповідей, отримають подарунки.

Справжні гуру медіаграмотності отримають сертифікати, що підтверджують їхні знання. Переконайтеся також, що ви правильно зазначили електронну пошту, прізвище та ім'я. Переможців оголосять 1 листопада.

Чому цей проєкт важливий