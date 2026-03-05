Действует правило: в тестах НМТ-2026 будут задания из прошлых лет

Одиннадцатиклассники уже готовятся к сдаче национального мультипредметного теста. В 2026 году он начнется в мае.

Задания нынешнего мультитеста будут содержать часть заданий ВНО и НМТ прошлых лет. Об этом сообщил заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Будут ли на НМТ-2026 тесты прошлых лет?

По словам Бойко, УЦОКО использует банк заданий ВНО для формирования подборок для УМТ действующего года. Однако придерживается правила: не более 20% заданий предыдущих лет могут быть использованы в тестах этого года оценивания.

То есть задания, которые вы видели в тренировочных вариантах как задания прошлых лет, могут попасть вам на глаза во время выполнения теста этого года. Но таких заданий не более 20 процентов,

– отметил заместитель директора УЦОКО.

Интересно! УЦОКО недавно обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам, которые будут на НМТ в 2026 году.

Отметим, что руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала "Освитории", что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа.

Как будет проходить НМТ в 2026 году?