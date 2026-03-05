Действует правило: в тестах НМТ-2026 будут задания из прошлых лет
- В 2026 году УМТ будет содержать будет содержать до 20% заданий из предыдущих лет ВНО и НМТ.
- Демонстрационные варианты тестов для УМТ-2026 уже обнародованы.
Одиннадцатиклассники уже готовятся к сдаче национального мультипредметного теста. В 2026 году он начнется в мае.
Задания нынешнего мультитеста будут содержать часть заданий ВНО и НМТ прошлых лет. Об этом сообщил заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.
Будут ли на НМТ-2026 тесты прошлых лет?
По словам Бойко, УЦОКО использует банк заданий ВНО для формирования подборок для УМТ действующего года. Однако придерживается правила: не более 20% заданий предыдущих лет могут быть использованы в тестах этого года оценивания.
То есть задания, которые вы видели в тренировочных вариантах как задания прошлых лет, могут попасть вам на глаза во время выполнения теста этого года. Но таких заданий не более 20 процентов,
– отметил заместитель директора УЦОКО.
Интересно! УЦОКО недавно обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам, которые будут на НМТ в 2026 году.
Отметим, что руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала "Освитории", что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа.
Как будет проходить НМТ в 2026 году?
Участники НМТ 2026 года будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия тестирования будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
НМТ продлится в течение одного дня в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задания по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных изменений в тесты вносить не будут.
На тестировании планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.