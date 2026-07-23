"Тюль" – мужского или женского рода: разберемся в вопросе, который вызывает затруднения у украинцев

Почему слово "тюль" вызывает столько споров? Большинство интуитивно относит его к женскому роду, ведь рядом есть "штора", "занавеска", "гардина". Однако языковая норма гласит иначе.

Некоторые слова хранят память о местах, где они возникли. "Тюль" – именно такое слово. Оно пришло в украинский язык из Франции и до сих пор напоминает о городе, прославившемся на весь мир своими тканями, рассказываем со ссылкой на Виктора Дяченко.

Какого рода слово "тюль"?

Это слово известно в каждом доме, даже если этого предмета нет в вашем доме – тюль. Но ему, неосознанно, меняют род. В украинском литературном языке тюль – существительное мужского рода. Почему многие говорят "белая тюль"?

Чаще всего это объясняется языковой аналогией. Рядом существуют такие слова: штора, занавеска, завеса, гардина. Все они женского рода. Из-за этого люди неосознанно переносят этот род и на слово "тюль". Однако грамматический род определяется не значением слова, а языковой нормой.

Поэтому правильно говорить:

белый тюль ;

новый тюль ;

прозрачный тюль ;

купить тюль.

Мужской род этого слова закреплен в академических словарях и действующем "Украинском правописании", поскольку именно так слово исторически вошло в наш язык.

Какого рода "тюль": смотрите видео

Согласно словарям украинского языка, тюль – это тонкая прозрачная сетчатая ткань, которую используют для пошива занавесок, декоративной отделки одежды, свадебных платьев, вуалей и других изделий. Со временем словом "тюль" стали называть и саму занавеску, изготовленную из этой ткани.

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Откуда происходит слово "тюль"?

Слово "тюль" происходит от французского tulle. Его название связано с французским городом Тюль (Tulle), где еще в XVI веке начали изготавливать легкую сетчатую ткань. Именно оттуда она распространилась по Европе, а вместе с тканью распространилось и ее название.

Так же, как когда-то слово "батист" происходило от фамилии ткача, а "деним" – от французского de Nîmes ("из Нима"), тюль получил название в честь города.

Французский язык подарил украинскому сотни слов, которыми мы пользуемся каждый день. Например: гардероб, жалюзи, парфюм, бульон, журнал, балет, этикет

Большинство из них пришло в украинский язык через европейские культурные контакты XVIII–XIX веков и настолько прижилось, что сегодня мы уже не воспринимаем их как иноязычные.

Интересный факт! Названия городов нередко становились названиями предметов. Например: тюль – от города Tulle; деним – от французского de Nîmes ("из Нима"); шампанское – от провинции Шампань; одеколон – вода из Кельна (eau de Cologne). Такие слова называют топонимическими заимствованиями.

Вопреки распространенному заблуждению, в украинском языке "тюль" – это существительное мужского рода. А сама история этого слова еще раз доказывает, что за привычными вещами нередко скрывается интересное языковое и культурное наследие.