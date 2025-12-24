Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание всех 20 пунктов базового документа об окончании войны. В мирном плане говорится и об образовании.

Детали глава Украинского Государства раскрыл во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал. По его словам, это политический документ между Украиной, США, Европой и Россией.

К теме Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана, который был разработан

Что прописали в мирном плане об образовании?

В плане говорится о том, что Украина и Россия обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, которые способствуют пониманию и толерантности к различным культурам, устраняют расизм и предубеждения. Украина также введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.

Зеленский отметил, что, поскольку Украина движется к вступлению в ЕС, то и вводить все правила Евросоюза по религиозной толерантности и защиты языков меньшинств.

И они это тоже пусть вводят – если решатся. Потому что сегодня этого в России нет – нет такого реального уважения к религиозным и языковым меньшинствам,

– акцентировал глава нашего государства.

Что в целом предполагает документ?