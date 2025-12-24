Толерантні програми та захист мов нацменшин: що передбачає освітній пункт мирного плану

Деталі глава Української Держави розкрив під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал. За його словами, це політичний документ між Україною, США, Європою і Росією.
До теми Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану
Що прописали у мирному плану про освіту?
У плані мовиться про те, що Україна та Росія зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, які сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна також запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.
Зеленський зазначив, що, оскільки Україна рухається до вступу у ЄС, то і запроваджуватиме всі правила Євросоюзу щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.
І вони це теж хай запроваджують – якщо наважаться. Бо сьогодні цього в Росії немає – немає такої реальної поваги до релігійних та мовних меншин,
– акцентував глава нашої держави.
Дивіться також Коли Україна може стати членом ЄС: Зеленський назвав деталі мирної угоди
Що загалом передбачає документ?
- Президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст мирного плану.
- Документ складається з 20 пунктів.
- У плані мовиться про підтвердження суверенітету України, угоду про ненапад, гарантії безпеки, чисельність ЗСУ тощо.
- Найскладнішим пунктом у документі є територіальне питання.