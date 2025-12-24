Толерантные программы и защита языков меньшинств: что предусматривает образовательный пункт мирного плана

Детали глава Украинского Государства раскрыл во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал. По его словам, это политический документ между Украиной, США, Европой и Россией.
К теме Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана, который был разработан
Что прописали в мирном плане об образовании?
В плане говорится о том, что Украина и Россия обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, которые способствуют пониманию и толерантности к различным культурам, устраняют расизм и предубеждения. Украина также введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.
Зеленский отметил, что, поскольку Украина движется к вступлению в ЕС, то и вводить все правила Евросоюза по религиозной толерантности и защиты языков меньшинств.
И они это тоже пусть вводят – если решатся. Потому что сегодня этого в России нет – нет такого реального уважения к религиозным и языковым меньшинствам,
– акцентировал глава нашего государства.
Смотрите также: Когда Украина может стать членом ЕС: Зеленский назвал детали мирного соглашения
Что в целом предполагает документ?
- Президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание мирного плана.
- Документ состоит из 20 пунктов.
- В плане говорится о подтверждении суверенитета Украины, соглашении о ненападении, гарантиях безопасности, численности ВСУ и т.д.
- Самым сложным пунктом в документе есть территориальный вопрос.