Не "тормози": не произносите это слово ни в прямом, ни в переносном смысле

Замечали ли вы, что некоторые слова мы произносим автоматически, даже если существует хороший украинский эквивалент? Именно так и произошло со словом "тормозить".

Как правильно назвать на украинском языке процесс остановки автомобиля, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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"Тормозити" или "гальмувати" – как правильно на украинском?

В нашей речи еще немало суржика и русицизмов, над которыми мы не задумываемся, потому что не уделяем внимания их происхождению.

Некоторые из них настолько привычны, что кажутся исконно украинскими, хотя на самом деле у нас есть более подходящие украинские аналоги.

Все водители и участники дорожного движения часто слышали и даже использовали слово "тормозити".

Но в нашем языке есть своё литературное слово – "гальмувати", а также немало других, относящихся к украинской автомобильной лексике.

Слово "гальмо" пришло в украинский язык через польское hamulec и родственно немецкому hemmen – "сдерживать", "задерживать". От него образовался глагол "гальмувати", то есть уменьшать скорость движения или останавливать его.

Водій різко загальмував перед пішохідним переходом.

Автомобіль почав гальмувати на слизькій дорозі.

Потрібно вчасно гальмувати перед поворотом.

Именно это слово приводят украинские словари, в частности "Горох", а также используют в Правилах дорожного движения, технической документации, учебниках и учебной литературе.

Зато слова "тормоз" и "тормозити" происходит от русского "тормозить" и является нежелательным в литературном украинском языке.

Интересно, что украинское слово "гальмувати" имеет гораздо более широкое значение, чем просто движение транспорта. Его можно использовать и в отношении других событий и вещей: финансов, людей, реформ и т. д.

Брак коштів гальмує розвиток проєкту.

Страх часто гальмує людину перед важливими рішеннями.

Бюрократія гальмує реформи.

То есть в переносном смысле оно означает – сдерживать, замедлять или препятствовать развитию чего-либо.

Интересно! Многим известно выражение "не тормози!", означающее "думай или действуй быстрее". Но и его можно перевести дословно – "не тормози!".

Кстати, от слова "гальмо" образовалось немало других терминов: гальмівний шлях, гальмівна система, гальмівна рідина, ручне гальмо. Именно их используют механики, инструкторы автошкол и производители автомобилей.

Поэтому, когда речь идет об автомобиле, велосипеде, поезде или даже о развитии событий, на украинском языке следует говорить: гальмувати, загальмувати, пригальмувати.

А слово "тормозить" лучше оставить за пределами литературной нормы. Говорите по-украински!