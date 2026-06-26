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Учеба Саморазвитие Не "тормози": не произносите это слово ни в прямом, ни в переносном смысле
26 июня, 09:23
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Не "тормози": не произносите это слово ни в прямом, ни в переносном смысле

Олеся Кух

Замечали ли вы, что некоторые слова мы произносим автоматически, даже если существует хороший украинский эквивалент? Именно так и произошло со словом "тормозить".

Как правильно назвать на украинском языке процесс остановки автомобиля, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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"Тормозити" или "гальмувати" – как правильно на украинском?

В нашей речи еще немало суржика и русицизмов, над которыми мы не задумываемся, потому что не уделяем внимания их происхождению.

Некоторые из них настолько привычны, что кажутся исконно украинскими, хотя на самом деле у нас есть более подходящие украинские аналоги.

Все водители и участники дорожного движения часто слышали и даже использовали слово "тормозити".

Но в нашем языке есть своё литературное слово – "гальмувати", а также немало других, относящихся к украинской автомобильной лексике.

Слово "гальмо" пришло в украинский язык через польское hamulec и родственно немецкому hemmen – "сдерживать", "задерживать". От него образовался глагол "гальмувати", то есть уменьшать скорость движения или останавливать его.

  • Водій різко загальмував перед пішохідним переходом.

  • Автомобіль почав гальмувати на слизькій дорозі.

  • Потрібно вчасно гальмувати перед поворотом.

Именно это слово приводят украинские словари, в частности "Горох", а также используют в Правилах дорожного движения, технической документации, учебниках и учебной литературе.

Зато слова "тормоз" и "тормозити" происходит от русского "тормозить" и является нежелательным в литературном украинском языке.

Интересно, что украинское слово "гальмувати" имеет гораздо более широкое значение, чем просто движение транспорта. Его можно использовать и в отношении других событий и вещей: финансов, людей, реформ и т. д.

  • Брак коштів гальмує розвиток проєкту.

  • Страх часто гальмує людину перед важливими рішеннями.

  • Бюрократія гальмує реформи.

То есть в переносном смысле оно означает – сдерживать, замедлять или препятствовать развитию чего-либо.

Интересно! Многим известно выражение "не тормози!", означающее "думай или действуй быстрее". Но и его можно перевести дословно – "не тормози!".

Кстати, от слова "гальмо" образовалось немало других терминов: гальмівний шлях, гальмівна система, гальмівна рідина, ручне гальмо. Именно их используют механики, инструкторы автошкол и производители автомобилей.

Поэтому, когда речь идет об автомобиле, велосипеде, поезде или даже о развитии событий, на украинском языке следует говорить: гальмувати, загальмувати, пригальмувати.

А слово "тормозить" лучше оставить за пределами литературной нормы. Говорите по-украински!

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