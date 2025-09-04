Стало известно о судебном решении, относительно законности прекращения финансирования Гарвардского университета решением Дональда Трампа. Дело рассматривалось еще с марта 2025 года.

О решении окружного суда США рассказывает 24 Канал, ссылаясь на CNN.

Смотрите также Что такое "умличич": уверены, что вы до сих пор не слышали этого слова ни разу

Какое решение принял суд?

В среду, 3 сентября, стало известно о решении федерального суда, о прекращении финансирования Гарвардского университета.

Суд постановил, что администрация президента Дональда Трампа незаконно отменила финансирование вуза. Речь идет о сумме в 2,2 миллиарда долларов, замороженного Белым домом.

Издание считает, что это решение является большой победой для Гарварда, единственного университета, который обжаловал решение белого дома в суде.

Гарвардский университет только что одержал историческую победу в борьбе с администрацией Трампа. Федеральный судья поддержал университет Лиги плюща в его попытках восстановить более 2 миллиардов долларов федерального финансирования исследований,

– пишет CNN.

Эллисон Берроуз, судья окружного суда США, отклонила главный аргумент администрации – якобы борьбу с антисемитизмом на территории кампуса университета. Считает их "дымовой завесой" для обвинений, которые на длительное время остановили исследовательскую работу университета.

Их действия поставили под угрозу десятилетия исследований и благосостояние всех тех, кто мог бы получить пользу от этих исследований, а также отражают неуважение к правам, защищенных Конституцией и федеральными законами,

– добавила судья Берроуз.

На решение суда сразу отреагировали. Представительница Белого дома Лиз Хьюстон заявила, что администрация Трампа "немедленно обжалует" это решение суда. Обвинения все те же – дискриминация на территории университета. В связи с этим Гарвард не заслуживает денег налогоплательщиков и не имеет права на получение грантов в будущем.

С чего все началось?

Еще в марте 2025 года, с приходом к власти администрации Дональда Трампа, начались проверки целесообразности финансирования и замораживание средств для двух вузов Гарвардского и Колумбийского.