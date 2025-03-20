Требования жесткие: модель финансирования старшей школы могут в корне изменить

В Украине могут изменить модель государственного финансирования академических лицеев, которые начнут работу после внедрения реформы старшей профильной школы в сентябре 2027 года. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Документ подала группа нардепов, часть из которых являются представителями парламентского Образовательного комитета.

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В ВРУ предлагают изменить модель финансирования старшей школы

Авторы законопроекта предлагают установить требование к минимальному количеству учеников в лицее – минимум 96 учеников в параллели (4 класса учеников одного года обучения). Только в случае выполнения этого требования учебное заведение обеспечат государственным финансированием.

Также предлагают установить требование о том, что образовательное учреждение должно обеспечить функционирование не менее двенадцати групп учащихся при изучении ими отдельных учебных предметов.

Для обеспечения надлежащего качества изучения отдельных учебных предметов класс лицея могут делить не более чем на три группы с количеством учеников не менее чем восемь. Если количество учеников не позволяет создать класс, ученики могут продолжить обучение в этом учебном заведении по одной из индивидуальных форм получения среднего образования или в другом учебном заведении с обеспечением территориальной доступности.

В то же время авторы законопроекта отмечают, что уменьшение количества учеников в классе в течение учебного года не станет основанием для прекращения функционирования этого класса до окончания учебного года.

Также законопроект содержит норму о возможности наличия в академическом лицее базового звена среднего образования – 5–9 классы.

Сохранение начального звена среднего образования в лицее будет означать прекращение финансирования заведения из государственного бюджета.