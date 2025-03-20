Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Документ подала група нардепів, частина з яких є представниками парламентського Освітнього комітету.

Дивіться також Програму безоплатного шкільного харчування в Україні розширять

У ВРУ пропонують змінити модель фінансування старшої школи

Автори законопроєкту пропонують встановити вимогу до мінімальної кількості учнів у ліцеї – мінімум 96 учнів у паралелі (4 класи учнів одного року навчання). Лише у разі виконання цієї вимоги заклад освіти забезпечать державним фінансуванням.

Також пропонують встановити вимогу про те, що освітній заклад має забезпечити функціонування не менше дванадцяти груп учнів під час вивчення ними окремих навчальних предметів.

Задля забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів клас ліцею можуть ділити не більш як на три групи з кількістю учнів не менш ніж вісім. Якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за однією з індивідуальних форм здобуття середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності.

Водночас автори законопроєкту зазначають, що зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не стане підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.

Також законопроєкт містить норму про можливість наявності в академічному ліцеї базової ланки середньої освіти – 5–9 класи.

Збереження початкової ланки середньої освіти у ліцеї означатиме припинення фінансування закладу з державного бюджету.