До когда будут проходить творческие конкурсы и собеседования на заключение контракта

В Украине продолжается вступительная кампания этого года в вузы. А в эти дни завершаются индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для абитуриентов, поступающих на бакалавриат и планирующих учиться исключительно на контрактной основе.

Об этом сообщает Osvita.ua. Эти экзамены должны сдавать абитуриенты из льготных категорий, а также абитуриенты, поступающие на творческие и спортивные специальности.

Что известно о творческих конкурсах и собеседованиях

Вес оценки за творческий конкурс является решающим для формирования конкурсного балла для определенных специальностей.

Вступительные испытания в вузах для абитуриентов, поступающих исключительно на контракт, продлятся до 1 августа включительно.

В случае сдачи таких вступительных экзаменов в вузах абитуриенту следует не медлить и быстро подать заявления, ведь подача заявлений на поступление в течение основного периода также продолжается до 18:00 1 августа.

Когда заканчивается прием заявлений на бакалавриат

1 августа в 18:00 завершается прием электронных заявлений абитуриентов на программы бакалавриата и магистратуры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений.

Абитуриенты уже подали более миллиона заявлений, что является самым большим количеством за последние пять лет.

Всем абитуриентам при этом следует проверять статус своих заявлений в личном кабинете.

В конкурсном отборе будут участвовать только те заявления, которые имеют статус:

"Допущено к конкурсу" – для заявлений, поданных на бюджетное обучение;

"Допущено к конкурсу (обучение за счет средств физических и юридических лиц)" – для заявлений на контрактное обучение.

Зачисление абитуриентов на обучение за бюджетные средства и на обучение по контракту по заявлениям с приоритетами продолжается не позднее 13 августа.