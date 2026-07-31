Про це інформує Osvita.ua. Ці іспити мають скласти вступники пільгових категорій та абітурієнти, що вступають на творчі та спортивні спеціальності.

Що відомо про творчі конкурси та співбесіди

Вага оцінки за творчий конкурс є вирішальною для формування конкурсного бала для визначених спеціальностей.

Вступні випробування у вишах для абітурієнтів, які вступають виключно на контракт, триватимуть до 1 серпня включно.

У разі складання таких вступних іспитів у ЗВО абітурієнт має не зволікати і швидко подати заяви, адже подання заяв на вступ під час основного періоду теж триває до 18.00 1 серпня.

Коли завершується приймання заяв на бакалаврат

1 серпня о 18.00 завершується приймання електронних заяв вступників на бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування.

Вступники вже подали понад мільйон заяв, що є найбільшою кількістю за останні п'ять років.

Усім вступникам варто при цьому перевіряти статус своїх заяв у персональному кабінеті.

У конкурсному відборі братимуть участь тільки ті заяви, які мають статус:

"Допущено до конкурсу" – для заяв, що подані на бюджет;

"Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)" – для заяв на контракт.

Зарахування вступників на навчання за бюджетні кошти та на навчання на контракті за заявами з пріоритетами триває не пізніше ніж 13 серпня.