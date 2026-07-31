Про це інформує Osvita.ua. Вступники вже подали понад мільйон заяв, що є найбільшою кількістю за останні п'ять років.

Коли завершується подання заяв

Усім вступникам варто при цьому перевіряти статус своїх заяв у персональному кабінеті. У конкурсному відборі братимуть участь тільки ті заяви, які мають статус:

"Допущено до конкурсу" – для заяв, що подані на бюджет;

"Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)" – для заяв на контракт.

Якщо до кінця дня 2 серпня певна заява вступника не матиме такого статусу, йому треба терміново звернутися до приймальної комісії вишу.

6 серпня вступники дізнаються, чи отримали рекомендацію на навчання на бюджеті або контракті за заявами з пріоритетами. Навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування".

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування (за допомогою накладення КЕП дистанційно або особисто в закладі вищої освіти) до 18:00 11 серпня.

Як відбувається зарахування

Зарахування вступників на навчання за бюджетні кошти та на навчання на контракті за заявами з пріоритетами триває не пізніше ніж 13 серпня.

Вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет або контракт за пріоритетом. Якщо абітурієнт відмовиться від рекомендації на бюджет або не виконає вимоги до зарахування у визначений термін, то не отримає бюджетне місце в 2026 році та не зможе претендувати на державний грант.

У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації 6 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться "Допущено до конкурсу". Усі ці заяви автоматично братимуть участь у конкурсі на контракт у разі наявності вакантних місць.

У разі отримання рекомендації на контракт напроти таких заяв статус зміниться на: "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)". Цей статус може з'явитися напроти кількох заяв – тоді вступник має можливість самостійно визначити, яку саме пропозицію обрати.

Строки приймання документів на контракт визначає виш, але загалом зарахування може тривати до 30 серпня.

Рейтингові списки вступників публікуються на сайті Інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA".

Що відомо про подання заяв на вступ до вишів