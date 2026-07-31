Об этом сообщает Osvita.ua. Абитуриенты уже подали более миллиона заявлений, что является самым большим показателем за последние пять лет.

Когда заканчивается подача заявлений

Всем абитуриентам при этом следует проверять статус своих заявлений в личном кабинете. В конкурсном отборе будут участвовать только те заявления, которые имеют статус:

"Допущено к конкурсу" – для заявлений, поданных на бюджетные места;

"Допущено к конкурсу (обучение за счет физических и юридических лиц)" – для заявлений на контрактное обучение.

Если к концу дня 2 августа у того или иного абитуриента заявление не будет иметь такого статуса, ему необходимо срочно обратиться в приемную комиссию вуза.

6 августа абитуриенты узнают, получили ли они рекомендацию на обучение на бюджетной основе или по контракту по заявлениям с приоритетами. Напротив того заявления, по которому будет дана рекомендация, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению".

Абитуриенты, получившие рекомендации, должны выполнить требования для зачисления (путем проставления КЭП дистанционно или лично в высшем учебном заведении) до 18:00 11 августа.

Как происходит зачисление

Зачисление абитуриентов на обучение за счет бюджетных средств и на обучение по контракту по заявлениям с приоритетами продолжается не позднее 13 августа.

Абитуриент может получить только одну рекомендацию на бюджетное или контрактное обучение по приоритету. Если абитуриент откажется от рекомендации на бюджетное место или не выполнит требования к зачислению в установленный срок, то не получит бюджетное место в 2026 году и не сможет претендовать на государственный грант.

У тех абитуриентов, которые не получат ни одной рекомендации 6 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущен к конкурсу". Все эти заявления автоматически будут участвовать в конкурсе на контракт при наличии вакантных мест.

В случае получения рекомендации на контракт напротив таких заявлений статус изменится на: "Рекомендовано к зачислению (обучение за счет средств физических и юридических лиц)". Этот статус может появиться напротив нескольких заявлений – тогда абитуриент имеет возможность самостоятельно определить, какое именно предложение выбрать.

Сроки приема документов на контракт определяет вуз, но в целом зачисление может продолжаться до 30 августа.

Рейтинговые списки абитуриентов публикуются на сайте Информационной системы "Вступ.ОСВИТА.UA".

Что известно о подаче заявлений на поступление в вузы