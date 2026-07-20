Об этом сообщает Osvita.ua. Подача заявлений осуществляется онлайн через электронные кабинеты.

Как подать заявление на поступление

Прием заявлений для всех категорий абитуриентов продлится до 1 августа. В течение этого периода абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджетное обучение.

На контрактную форму обучения также можно подать до 5 заявлений.

Каждому заявлению – как на бюджет, так и на контракт – абитуриент должен присвоить приоритет. Приоритет – это очередность заявлений, по которой определяется порядок рассмотрения заявлений при поступлении.

Важно! Установленную приоритетность заявлений нельзя изменить. В то же время абитуриент может отменить заявление с приоритетностью.

Перед подачей заявлений абитуриенты могут оценить свои шансы на получение места по конкретной специальности, воспользовавшись информацией о проходных баллах прошлых лет по каждому конкурсному предложению.

Основные даты вступительной кампании на бакалавриат 2026 года

Абитуриенты, поступающие в этом году в вузы на бакалавриат, должны запомнить следующие основные даты:

1 июля – начало регистрации электронных кабинетов;

3 июля – начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования;

10 июля (18:00) – окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования (для поступления на контракт – до 25 июля);

19 июля – начало подачи заявлений;

1 августа (18:00) – окончание приема заявлений;

не позднее 6 августа – обнародование рекомендаций к зачислению по заявлениям с приоритетом;

до 11 августа (18:00) – подтверждение выбора места обучения;

до 13 августа – зачисление абитуриентов на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетом.

Графики проведения и регистрации на творческие конкурсы учебные заведения формируют самостоятельно.