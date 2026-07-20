Об этом сообщает Osvita.ua. Подача заявлений осуществляется онлайн через электронные кабинеты.
Как подать заявление на поступление
Прием заявлений для всех категорий абитуриентов продлится до 1 августа. В течение этого периода абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджетное обучение.
На контрактную форму обучения также можно подать до 5 заявлений.
Каждому заявлению – как на бюджет, так и на контракт – абитуриент должен присвоить приоритет. Приоритет – это очередность заявлений, по которой определяется порядок рассмотрения заявлений при поступлении.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Важно! Установленную приоритетность заявлений нельзя изменить. В то же время абитуриент может отменить заявление с приоритетностью.
Перед подачей заявлений абитуриенты могут оценить свои шансы на получение места по конкретной специальности, воспользовавшись информацией о проходных баллах прошлых лет по каждому конкурсному предложению.
Основные даты вступительной кампании на бакалавриат 2026 года
Абитуриенты, поступающие в этом году в вузы на бакалавриат, должны запомнить следующие основные даты:
- 1 июля – начало регистрации электронных кабинетов;
- 3 июля – начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования;
- 10 июля (18:00) – окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования (для поступления на контракт – до 25 июля);
- 19 июля – начало подачи заявлений;
- 1 августа (18:00) – окончание приема заявлений;
- не позднее 6 августа – обнародование рекомендаций к зачислению по заявлениям с приоритетом;
- до 11 августа (18:00) – подтверждение выбора места обучения;
- до 13 августа – зачисление абитуриентов на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетом.
Графики проведения и регистрации на творческие конкурсы учебные заведения формируют самостоятельно.