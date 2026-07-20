Про це інформує Оsvita.ua. Подання заяв відбувається онлайн через електронні кабінети.

Як подати заяву на вступ

Подання заяв для всіх категорій абітурієнтів триватиме до 1 серпня. Протягом цього періоду вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет.

На контрактну форму навчання також можна подати до 5 заяв.

Кожній заяві і на бюджет, і на контракт вступник має надати пріоритетність. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі.

Важливо! Визначену пріоритетність заяв не можна змінити. Водночас вступник може скасувати заяву з пріоритетністю.

Перед поданням заяв вступники можуть оцінити свої шанси отримати місце на конкретну спеціальність, скориставшись інформацією про прохідні бали минулих років на кожну конкурсну пропозицію.

Основні дати вступної кампанії на бакалаврат 2026 року

Цьогорічні вступники до вишів на бакалаврат повинні запам'ятати такі основні дати:

1 липня – початок реєстрації електронних кабінетів;

3 липня – початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди;

10 липня (18:00) – завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди (для вступу на контракт – до 25 липня);

19 липня – початок подання заяв;

1 серпня (18:00) – завершення прийому заяв;

не пізніше за 6 серпня – оприлюднення рекомендацій до зарахування за заявами з пріоритетом;

до 11 серпня (18:00) – підтвердження вибору місця навчання;

до 13 серпня – зарахування вступників на бюджет і контракт за заявами з пріоритетом.

Графіки проведення та реєстрації на творчі конкурси заклади освіти формують самостійно.