Начались творческие конкурсы и собеседования для поступления на бакалавриат
В нашей стране продолжается приемная кампания в вузы 2026 года. Также уже начались индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для будущих бакалавров.
Об этом сообщает Osvita.ua. Собеседования будут проходить абитуриенты, имеющие право на специальные условия участия в конкурсном отборе.
Кто и когда будет сдавать творческий конкурс
Творческие конкурсы должны пройти абитуриенты, поступающие на творческие, художественные и спортивные специальности.
Вступительные испытания в вузах для абитуриентов, поступающих на бюджет и контракт, продлятся с 8 по 19 июля включительно. Для абитуриентов, поступающих исключительно на контракт, такие вступительные экзамены продлятся до 1 августа.
Индивидуальные собеседования или творческий конкурс вузы проводят в рамках одного этапа.
Участники вступительных испытаний получат положительную оценку по шкале от 100 до 200 (с шагом в один балл) или отрицательную ("неудовлетворительно").
Материалы вступительных испытаний, в том числе видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, будут храниться не менее одного года. Затем они будут уничтожены, о чем будет составлен акт.
После обнародования оценок по вступительным испытаниям не позднее 12:00 6 августа будут сформированы списки лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет и на контракт.
Абитуриенты, получившие рекомендации, должны выполнить требования для зачисления до 18:00 11 августа.
Зачисление абитуриентов происходит не позднее 13 августа.
О каких важных изменениях стоит знать
- МОН Украины несколько изменило порядок поступления в вузы в этом году.
Отныне творческие конкурсы и профессиональные экзамены могут проходить дистанционно не только для абитуриентов из ТВТ, но и для тех, кто сдавал НМТ или ЕВИ на территориях активных или возможных боевых действий по решению приемной комиссии.
Полицейские и спасатели, выполняющие задачи в зоне боевых действий или на прифронтовых территориях, также получили право на дистанционные экзамены при условии предоставления подтверждающих документов о командировке.
- Кроме того, вузы могут разрешить сдавать вступительные экзамены дистанционно будущим докторам философии и искусства. Такое же право будет предоставлено бакалаврам, магистрам или аспирантам, решившим получить тот же уровень образования, но по другой специальности.