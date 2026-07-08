Начались творческие конкурсы и собеседования для поступления на бакалавриат

В нашей стране продолжается приемная кампания в вузы 2026 года. Также уже начались индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для будущих бакалавров.

Об этом сообщает Osvita.ua. Собеседования будут проходить абитуриенты, имеющие право на специальные условия участия в конкурсном отборе.

Кто и когда будет сдавать творческий конкурс

Творческие конкурсы должны пройти абитуриенты, поступающие на творческие, художественные и спортивные специальности.

Вступительные испытания в вузах для абитуриентов, поступающих на бюджет и контракт, продлятся с 8 по 19 июля включительно. Для абитуриентов, поступающих исключительно на контракт, такие вступительные экзамены продлятся до 1 августа.

Индивидуальные собеседования или творческий конкурс вузы проводят в рамках одного этапа.

Участники вступительных испытаний получат положительную оценку по шкале от 100 до 200 (с шагом в один балл) или отрицательную ("неудовлетворительно").

Материалы вступительных испытаний, в том числе видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, будут храниться не менее одного года. Затем они будут уничтожены, о чем будет составлен акт.

После обнародования оценок по вступительным испытаниям не позднее 12:00 6 августа будут сформированы списки лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет и на контракт.

Абитуриенты, получившие рекомендации, должны выполнить требования для зачисления до 18:00 11 августа.

Зачисление абитуриентов происходит не позднее 13 августа.

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