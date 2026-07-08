Про це інформує Osvita.ua. Співбесіди проходитимуть вступники, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі.

Хто і коли складатиме творчий конкурс

Творчі конкурси повинні пройти абітурієнти, які вступають на творчі, мистецькі та спортивні спеціальності.

Вступні випробування у вишах для абітурієнтів, які вступають на бюджет і контракт, триватимуть з 8 по 19 липня включно. Для вступників винятково на контракт такі вступні іспити триватимуть до 1 серпня.

Індивідуальні співбесіди або творчий конкурс ЗВО проводять у межах одного етапу.

Учасники вступних випробувань отримають позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або негативну ("незадовільно").

Матеріали вступних випробувань, зокрема й відеозаписи співбесід та творчих конкурсів, зберігатимуть не менше ніж один рік. Потім знищують, про що складуть акт.

Після оприлюднення оцінок за вступні випробування не пізніше ніж 12:00 6 серпня сформують списки осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет і на контракт.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 11 серпня.

Зарахування вступників відбувається не пізніше ніж 13 серпня.

Про які важливі зміни варто знати