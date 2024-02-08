Творчество воина и писателя Павла Вышебабы будут изучать в школе

Рассказ "Марсианы" воина и писателя Павла Вышебабы будут изучать в школе. Его включили в учебную программу.

Рассказ станет частью программы 7 класса по украинской литературе. Заметим, что он входит в сборник "Только не пиши мне о войне".

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"Марсиан" Павла Вышебабы будут изучать в школе

Вышебаба поделился в соцсетях также воспоминанием об этом рассказе.

Когда я прочитал его на творческом вечере в Ужгороде, первый командир моей бригады, полковник Юрий Беляков вышел на сцену с мокрыми глазами и сказал в микрофон: "Все так и было". Надеюсь, подростки также смогут это почувствовать,

– написал воин.

"Марсианы" основаны на реальных событиях и рассказывают о пребывании бригады Вышебабы в Донецкой области в начале полномасштабного вторжения России. В то время военные заходят переночевать в опустевший детсад, в котором еще будто утром были дети.

Мы с нашей камуфляжной одеждой и грязными берцами, с нашим оружием и небритыми лицами выглядим здесь, как пришельцы с другой планеты. Теперь уже мы чувствуем себя марсианами, которые прибыли на уютную Землю,

– говорится в рассказе.



"Марсианы" Павла Вышебабы / фото с фейсбук-страницы писателя

В комментариях к сообщению Вышебабы украинцы отмечают: очень рады, что их дети будут изучать его произведение в школе.

Заметим, что дебютная книга Павла Вышебабы "Только не пиши мне о войне" увидела свет в конце 2022 года. За первые 15 дней она стала бестселлером.