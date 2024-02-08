Оповідання стане частиною програми 7 класу з української літератури. Зауважимо, що воно входить до збірки "Тільки не пиши мені про війну".

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"Марсіан" Павла Вишебаби вивчатимуть у школі

Вишебаба поділився у соцмережах також спогадом про це оповідання.

Коли я прочитав його на творчому вечорі в Ужгороді, перший командир моєї бригади, полковник Юрій Беляков вийшов на сцену з мокрими очима і сказав у мікрофон: "Все так і було". Сподіваюсь, підлітки також зможуть це відчути,

– написав воїн.

"Марсіани" засновані на реальних подіях і розповідають про перебування бригади Вишебаби на Донеччині на початку повномасштабного вторгнення Росії. У той час військові заходять переночувати у спорожнілий дитсадок, у якому ще ніби зранку були діти.

Ми з нашим камуфляжним одягом і брудними берцями, з нашою зброєю і неголеними обличчями виглядаємо тут, як прибульці з іншої планети. Тепер вже ми почуваємось марсіанами, які прибули на затишну Землю,

– мовиться в оповіданні.



"Марсіани" Павла Вишебаби / фото з фейсбук-сторінки письменника

У коментарях до допису Вишебаби українці зазначають: дуже раді, що їхні діти вивчатимуть його твір у школі.

Зауважимо, що дебютна книга Павла Вишебаби "Тільки не пиши мені про війну" побачила світ наприкінці 2022 року. За перші 15 днів вона стала бестселером.

Зверніть увагу! До Дня української писемності та мови 24 Канал записав інтерв'ю з Павлом Вишебабою. Письменник, музикант, екоактивіст, учасник Революції Гідності, командир відділення 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша розповів, чому українська мова – не "какая разніца"; як навчитися викорінювати російську мову зі свого життя і не підігрувати ворогу і ще багато цікавого. Текст читайте за посиланням.