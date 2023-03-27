Сдадут экзамены: украинские школьники в Ирландии смогут изучать родной язык

Украинские ученики смогут изучать родной язык в Ирландии. Это станет возможным уже с начала следующего учебного года.

Такими новостями разделилось Посольство Украины в Ирландии. Также на своей странице проинформировало об экзаменах.

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Школьники из Украины в Ирландии смогут учить родной язык

Нововведения будут относиться к ученикам, которые пойдут в пятый класс в сентябре 2023 года. Они смогут выбрать украинский для изучения. Она будет доступна как факультативный предмет.

Первые экзамены по украинским ученикам будут сдавать в 2025 году,

– рассказали в диппредставительстве.

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