Такими новостями разделилось Посольство Украины в Ирландии. Также на своей странице проинформировало об экзаменах.
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Школьники из Украины в Ирландии смогут учить родной язык
Нововведения будут относиться к ученикам, которые пойдут в пятый класс в сентябре 2023 года. Они смогут выбрать украинский для изучения. Она будет доступна как факультативный предмет.
Первые экзамены по украинским ученикам будут сдавать в 2025 году,
– рассказали в диппредставительстве.
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В Британии действуют безумные штрафы за "несанкционированный" выезд ученика
- В ряде стран Европы в школах не разрешают родителям забирать детей из учебы в поездки за время каникул. Даже предусмотрели за нарушение санкции.
- В британских школах очень строгие правила посещения уроков. К началу первого урока территорию школы закрывают. После этого попасть в кампус можно, только обратившись на рецепцию и объяснив причину опоздания.
- Родителей могут оштрафовать на сумму от 60 фунтов стерлингов (2675 гривен) до 2500 фунтов (111 493 гривны) за то, что они забрали детей из школы на определенное количество дней за пределами каникул. Размер штрафов увеличивается, если они не платятся в течение 21 дня. Через 28 дней возможно судебное преследование.
- Школьник может отсутствовать в школе во время учебного времени только по предварительному согласию с директором и при "исключительных обстоятельствах". Довольно часто родители могут получить по такой просьбе отказ от школы.