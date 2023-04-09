Работы или арест: как наказывают за непосещение уроков в школах Германии

В Германии школьное образование обязательно. Учеников, регулярно прогуливающих уроки, отчисляют.

Также за посещение детьми школы родителей могут наказать. Сумма штрафа – от 40 до 100 тысяч гривен.

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Как наказывают в Германии за прогулы школы

До 14-летнего возраста штраф платят родители, после 14-летнего – школьник.

В Германии существует пассивный отказ от школы. Это в случае если:

ученик физически присутствует, но участия в уроке не принимает;

ученик, покинувший школу, занимается другой деятельностью;

ученик решительно и последовательно срывает урок.

Если у ученика есть несколько прогулов без уважительных причин, школа налагает на него штраф. После первого прогула учителя выясняют его причину. После трех дней отсутствия без уважительных причин, ученику присылают письмо-напоминание.

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Если ученик без причины пропустил десять школьных дней, администрация школы уведомляет об этом соответствующие службы. Последние налагают на ученика штраф.

Если школьник его не оплатит, суд накажет его общественными работами. Заработанными средствами по этой работе ученик должен заплатить штраф. Если отказался – может получить арест, в частности арест в выходные дни.

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Как за прогулы школы наказывают в Британии