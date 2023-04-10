Також за невідвідування дітьми школи батьків можуть покарати. Сума штрафу – від 40 до 100 тисяч гривень.

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Як карають у Німеччині за прогули школи

До 14-річного віку штраф сплачують батьки, після 14-річного – школяр.

У Німеччині існує пасивна відмова від школи. Це у разі якщо:

учень фізично присутній, але участі в уроці не бере;

учень, який покинув школу, займається іншою діяльністю;

учень рішуче й послідовно зриває урок.

Якщо учень має кілька прогулів без поважних причин, школа накладає на нього штраф. Вже після першого прогулу вчителі з'ясовують його причину. Після трьох днів відсутності без поважних причин, учню надсилають лист-нагадування.

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Якщо учень без причини пропустив десять шкільних днів, адміністрація школи повідомляє про це у відповідні служби. Останні накладають на учня штраф.

Якщо школяр його не сплатить, суд покарає його громадськими роботами. Заробленими коштами з цієї роботи учень має заплатити штраф. Якщо відмовився – може отримати арешт, зокрема, арешт у вихідні дні.

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Як за прогули школи карають у Британії