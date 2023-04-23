"Дети после возвращения страдают": украинка назвала преимущества учебы в польской школе

Украинка Елена Коченко поделилась опытом учебы своих детей в школах Польши. В частности, рассказала, почему ее ученикам там понравилось больше.

Елена в начале полномасштабной войны выехала с тремя детьми в Польшу. Там они почти четыре месяца ходили в школу – во второй, шестой и восьмой классы. Причем в две разные школы.

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Украинка назвала преимущества учебы в польской школе

В комментариях к посту главы МОН на фейсбуке Оксена Лисового госпожа Елена написала: летом она с детьми вернулась на Родину. Весь этот учебный год в Украине ее дети очень скучали по польской школе и страдали в украинской. Так, Коченко рассказала, что больше всего понравилось в польской школе:

умеренная учебная нагрузка, гораздо более легкая программа, чем в украинской школе;

почти полное отсутствие домашних заданий, иногда задавали домой какие-то интересные проекты или небольшие упражнения;

количество контрольных и тестов в неделю ограничено, в учителей есть специальный календарь, где они записываются на проведение тестов. Более 3 тестов в неделю в одном классе проводить нельзя. Для сравнения – в Украине у детей часто бывает 4 – 5 тестов и контрольных в день;

учителя детей уважают, атмосфера на уроках дружелюбна, не было постоянного давления и устрашения оценками;

проводили много экскурсий и путешествий;

вкусная еда в столовых;

на большинстве перерывов дети гуляли на улице;

в классах до 20 учеников нет второй смены – и это были обычные государственные школы.

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Украинка резюмировала: дети шли в школу и приходили из нее с хорошим настроением. Также у них было много свободного времени для прогулок и общения с друзьями, не было страха и стресса.

Что касается знаний – я уверена, что они в таких условиях приобретаются легко и непринужденно, поскольку у детей есть свободное пространство для мысли и творчества. А уже специализацию они получат в профильных учебных заведениях,

– считает Елена.

Можно ли как спасти школьников от чрезмерной нагрузки и что позволит улучшить качество украинского образования даже во время войны, читайте в материале 24 Канала "Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки".