В одной из европейских стран заработают еще две украинские школы
Источник:LRT
В Литве откроют еще две украинские школы. Так, в городах Каунас и Шяуляй заработают отделения Международной украинской школы.
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В Литве заработают еще две украинские школы
Только за первые три дня регистрации в двух городах суммарно записалось более 450 украинских детей. В украинских школах в Вильнюсе и Клайпеде получают образование 1350 украинцев.
На протяжении всего года, где работают украинские пятидневные школы в Вильнюсе и Клайпеде, нам регулярно поступали обращения от украинских родителей из всех городов Литвы с просьбой открыть новые отделения МУШ. Наши люди везде. А самая большая украинская школа в Европе, которая предоставляет аттестат государственного образца и обучает по утвержденным Министерством образования Украины программам – одна. И это наша школа,
– сообщила директор Международной украинской школы Елена Внуковская.
Заметим, что в Литву переехали около 70 тысяч беженцев из Украины. Среди них 25 тысяч – несовершеннолетние.
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Как учатся украинские дети за границей
- Часто родители старших школьников разочарованы тем, что ученики из Украины не имеют равных возможностей в учебе и поступлении по сравнению с местными школьниками.
- Родители младших детей уточняют: дети могут быстро терять идентичность, интегрируясь в иноязычную среду.
- Большинство при этом признают: образование будет важным фактором, когда семья будет решать, возвращаться в Украину или нет.