Школи працюватимуть у межах п'ятиденного графіка. Окрім української та англійської мов, діти вивчатимуть і литовську.
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У Литві запрацюють ще дві українські школи
Лише за перші три дні реєстрації у двох містах сумарно записалися понад 450 українських дітей. Загалом в українських школах у Вільнюсі та Клайпеді здобувають освіту 1350 українців.
Упродовж усього року, у якому працюють українські п'ятиденні школи у Вільнюсі та Клайпеді, нам регулярно надходили звернення від українських батьків з усіх міст Литви з проханням відкрити нові відділення МУШ. Наші люди є скрізь. А найбільша українська школа в Європі, яка надає атестат державного зразка та навчає за затвердженими Міністерством освіти України програмами, – одна. І це наша школа,
– повідомила директорка Міжнародної української школи Олена Внуковська.
Зауважимо, що до Литви переїхали близько 70 тисяч біженців з України. Серед них 25 тисяч – неповнолітні.
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Як вчаться українські діти за кордоном
- Часто батьки старших школярів розчаровані тим, що учні з України не мають рівних можливостей у навчанні і вступі порівняно з місцевими школярами.
- Батьки молодших дітей уточнюють: діти швидко можуть втрачати ідентичність, інтегруючись в іншомовне середовище.
- Більшість при цьому визнає: освіта буде важливим фактором, коли родина вирішуватиме, повертатися в Україну чи ні.