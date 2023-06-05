Школы будут работать в пределах пятидневного графика. Кроме украинского и английского языков, дети будут изучать и литовский.

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В Литве заработают еще две украинские школы

Только за первые три дня регистрации в двух городах суммарно записалось более 450 украинских детей. В украинских школах в Вильнюсе и Клайпеде получают образование 1350 украинцев.