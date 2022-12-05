Педагоги со всего мира будут учить украинских школьников на английском

Украинские дети в возрасте 6 – 18 лет и учителя могут бесплатно посещать англоязычные познавательные онлайн-встречи. Их проводят иностранные педагоги-волонтеры.

Проект начала реализовывать команда общественной организации "Смарт освита" еще в первые дни полномасштабной войны. Он работает и сейчас.

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Украинские школьники смогут посещать англоязычные уроки

Присоединиться к проекту могут все желающие. Да, учащиеся и учителя имеют уникальную возможность усовершенствовать английский язык. Для этого необходимо перейти в Telegram-канал с расписанием занятий и ссылками на каждый урок. Дополнительная регистрация не требуется.

Присоединяться к онлайн-встрече можно также учителям школ вместе с их учениками. Впрочем, предварительно необходимо зарегистрировать класс по ссылке .

Как проходят онлайн-встречи

Во время онлайн-уроков дети могут пообщаться с англоязычными учителями-волонтерами со всего мира на различные темы. В частности:

программирование,

чтение и обсуждение книг,

английский для младшей школы,

уроки по рисованию героев манга,

разговорные клубы на английском для средней и старшей школы,

музыка,

писательские занятия,

естественные занятия.

Для детей это практика английского языка, а еще возможность отвлечься от войны,

– отмечают в "Смарт образовании".

На уроках учителя придумывают креативные задачи, чтобы заинтересовать учащихся и раскрыть их потенциал. Дети даже должны были создать презентации о своей любимой книге, фильме, певце или увлечении.

Учителя также получают фидбеки от украинских учеников. Дети устраивают им онлайн-концерты, где играют на фортепиано, а также постоянно пишут письма.

В проекте познавательных встреч принимают участие учителя из Турции, Канады, Австралии и даже Японии.

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Когда проходят занятия

Онлайн-уроки проходят каждый день, кроме воскресенья, на платформе Zoom. Каждый день учителя проводят по 3 или 4 познавательных урока.

К слову, за 9 месяцев существования проекта уже проходило более 750 познавательных аглоязычных онлайн-уроков.