Зеленский сделал заявление о возвращении учеников к очной учебе
Источник:Delo.ua
Глава Украинского государства Владимир Зеленский поддерживает возвращение учеников к офлайн-учебе. При этом он говорит, что это будет вызовом для страны.
Об этом президент сказал во время встречи со студентами в университете "Житомирская политехника". Он добавил, что сфера образования за последние годы столкнулась с рядом вызовов. Самым серьезным стала война.
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Зеленский рассказал, стоит ли возвращать учеников в школы
По словам президента, во времена пандемии коронавируса украинское образовательное пространство смогло приспособиться к вызовам.
"Образование – важное социальное пространство. Люди должны иметь контакт между собой. Онлайн-образование началось с коронавирусом, и сейчас видим крутой цифровой прогресс в нашем государстве,
– сказал Зеленский.
Он считает, что цифровизация помогла образованию во времена пандемии и позволила адаптироваться к условиям войны. Онлайн-учеба – вынужденный шаг в условиях военного положения. Но дети должны ходить в школу, общаться между собой и с учителями.
Поэтому этот момент – как вернуться в обычную жизнь – и будет вызовом. Здесь потребуются разные программы адаптации детей к обычной жизни,
– считает глава государства.