Зеленский сделал заявление о возвращении учеников к очной учебе

Глава Украинского государства Владимир Зеленский поддерживает возвращение учеников к офлайн-учебе. При этом он говорит, что это будет вызовом для страны.

Об этом президент сказал во время встречи со студентами в университете "Житомирская политехника". Он добавил, что сфера образования за последние годы столкнулась с рядом вызовов. Самым серьезным стала война.

Читайте Потери значительны: какие проблемы вынуждены преодолевать ученики и учителя во время войны

Зеленский рассказал, стоит ли возвращать учеников в школы

По словам президента, во времена пандемии коронавируса украинское образовательное пространство смогло приспособиться к вызовам.

"Образование – важное социальное пространство. Люди должны иметь контакт между собой. Онлайн-образование началось с коронавирусом, и сейчас видим крутой цифровой прогресс в нашем государстве,

– сказал Зеленский.

Он считает, что цифровизация помогла образованию во времена пандемии и позволила адаптироваться к условиям войны. Онлайн-учеба – вынужденный шаг в условиях военного положения. Но дети должны ходить в школу, общаться между собой и с учителями.

Позаботиться о будущем школьника уже сегодня – легко! Попробуйте обучение в дистанционной школе "Оптима", где команда профессиональных преподавателей делает все, чтобы уроки проходили эффективно. Еще сомневаетесь? Тогда посетите бесплатный вебинар с выпускницей "Оптимы", которая стала студенткой Гарварда, и узнайте с первых уст обо всех преимуществах дистанционной школы! Больше о мероприятии и регистрации – по ссылке.

Поэтому этот момент – как вернуться в обычную жизнь – и будет вызовом. Здесь потребуются разные программы адаптации детей к обычной жизни,

– считает глава государства.

Можно ли как спасти школьников от чрезмерной нагрузки и что позволит улучшить качество украинского образования даже во время войны, читайте в материале 24 Канала "Школа научит или разрушит: как спасти украинских учеников от "гранита науки".