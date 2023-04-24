Государственная служба качества образования Украины провела исследование образовательного процесса во время войны и определила его основные проблемы. Опросили, в частности, родителей, учеников и учителей 150 школ из всех областей.
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Каковы главные проблемы украинских школ
Поэтому главными вызовами в сфере образования во время войны являются следующие:
- Адаптация учебного процесса
После начала полномасштабной войны около 800 тысяч школьников перевели на онлайн-учебу. В начале 2023 года дистанционно работает треть учебных заведений в Украине. Только 15% – очно.
Проблемно то, что во время войны около 30% учеников не имеют постоянного доступа к урокам онлайн. Также из-за войны расписание уроков часто приходилось менять.
Формы и методы работы учителей тоже недостаточно адаптированы к дистанционной учебе. Во время обучения онлайн больше всего страдают предметы, предполагающие наличие лабораторных и практических работ.
Проблемой является обеспечение учеников и учителей компьютерами и смартфонами во время дистанционного обучения. В частности, часто разные презентации и материалы лучше просматривать именно на ноутбуке или компьютере.
- Потери в учебном процессе
Больше всего учебному процессу препятствуют воздушные тревоги. Это приводит к образовательным потерям и пробелам в знаниях учеников. Ведь многие темы дети пропускают.
Образовательные потери в учебных заведениях Украины чаще всего компенсируют предоставлением материалов для самостоятельной обработки. Учителя могут иногда предоставлять групповые и индивидуальные консультации в свободное время или уплотнять учебный материал. Отдельные учебные заведения не компенсируют потери вообще.
Поэтому эти и другие проблемы, возникшие в результате возникновения в учебном процессе, значительно повлияли и повлияют на уровень знаний детей.