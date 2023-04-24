Державна служба якості освіти України провела дослідження освітнього процесу під час війни та визначила його головні проблеми. Опитали, зокрема, батьків, учнів та вчителів 150 шкіл з усіх областей.

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Якими є головні проблеми українських шкіл

Тож головними викликамии у сфері освіти під час війни є такі:

Адаптація навчального процесу

Після початку повномасштабної війни близько 800 тисяч школярів перевели на онлайн-навчання. На початку 2023 року дистанційно працює третина навчальних закладів в Україні. Лише 15% – очно.

Проблемним є те, що у час війни близько 30% учнів не мають постійного доступу до уроків онлайн. Також через війну розклад уроків часто доводилося змінювати.

Форми та методи роботи вчителів теж недостатньо адаптовані до дистанційного навчання. Під час навчання онлайн найбільше страждають предмети, які передбачають наявність лабораторних та практичних робіт.

Проблемою є і забезпечення учнів та вчителів комп'ютерами та смартфонами під час дистанційного навчання. Зокрема, часто різноманітні презентації та матеріали краще переглядати саме на ноутбуці чи комп'ютері.

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Втрати в навчальному процесі

Найбільше навчальному процесові перешкоджають повітряні тривоги. Це призводить до освітніх втрат та прогалин у знаннях учнів. Адже багато тем діти пропускають.

Освітні втрати у навчальних закладах України найчастіше компенсовують наданням матеріалів для самостійного опрацювання. Вчителі іноді можуть надавати групові та індивідуальні консультації у вільний час чи ущільнювати навчальний матеріал. Окремі навчальні заклади не компенсують втрати взагалі.

Тож ці та інші проблеми, які через війну виникли у навчальному процесі, значно вплинули і вплинуть на рівень знань дітей.

Чи можна і як врятувати школярів від надмірного навантаження та що дозволить покращити якість української освіти навіть у час війни, читайте у матеріалі 24 Каналу "Школа навчить або зруйнує: як врятувати українських учнів від "граніту науки".