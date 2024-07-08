В украинских школах появится новый "счастливый" предмет
Источник:Елена Зеленская
В украинских школах введут новый курс – "Уроки счастья". Его будут изучать уже с сентября.
Первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что "уроки счастья" – это в украинской адаптации американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Он заработает в школах для учеников в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".
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Что будут изучать ученики на "Уроках счастья"
Зеленская рассказала также, почему именно счастье.
Потому что курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь,
– отметила жена президента Украины.
В частности, в нем речь пойдет о:
- умении строить отношения с людьми (счастье и устойчивость неразрывно с этим связаны);
- творчестве и умении быть творцом своей жизни;
- "человековедение" – о понимании того, что значит быть человеком;
- умение любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным;
- мудрость и то, как расти в ней, умение осмысливать жизнь и опыт;
- ценности и то, как важно знать смыслы жизни;
- эмоциональную компетентность – важность эмпатии, эмоционального интеллекта, чтобы понимать эмоциональные потребности и чувства, как собственные, так и своего окружения;
- ментальное здоровье, понимание того, как заботиться о нем.
Живем во времена, когда подобные навыки не менее важны, чем знания математики или биологии. Особенно навыки заботы о ментальном здоровье,
– считает Зеленская.
Украинские специалисты адаптируют курс к нашим реалиям.
Ранее мы информировали о том, что правительство Украины согласовало предоставление субвенции для реализации реформы "Новая украинская школа" в этом году. Сумма помощи – 1,5 миллиарда гривен.