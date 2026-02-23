Депутат сообщил об "усиленном пропускном режиме" в учебных заведениях Львова: полиция опровергла

Учебные заведения Львова переводят на усиленный пропускной режим. Причина – теракт, который произошел в эти выходные в центре города.

Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Как будут работать учебные заведения?

Депутат горсовета также уточнил, что должны знать родители, ученики, учителя и работники о работе учебных заведений во Львове.

Теперь родители могут приводить и забирать детей только из вестибюля учебного заведения.

Посторонних без согласования в помещение не будут допускать,

– уточнил он.

И добавил, что забытые вещи нужно оставлять на охране. Их потом передадут учащимся. Средства на питание родители должны передавать через детей.

Депутат также подчеркнул: администрация предупреждает, что как "родители" в учебное заведение могут пытаться попасть посторонние или опасные лица.

Важно! В Украине ужесточаются меры безопасности в школах. В учебных заведениях появятся системы срочного вызова полиции, системы видеонаблюдения и металлодетекторы. МВД Украины согласовало соответствующий приказ, сообщила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.

Что известно о теракте во Львове?