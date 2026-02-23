Депутат сообщил об "усиленном пропускном режиме" в учебных заведениях Львова: полиция опровергла
Учебные заведения Львова переводят на усиленный пропускной режим. Причина – теракт, который произошел в эти выходные в центре города.
Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Как будут работать учебные заведения?
Депутат горсовета также уточнил, что должны знать родители, ученики, учителя и работники о работе учебных заведений во Львове.
Теперь родители могут приводить и забирать детей только из вестибюля учебного заведения.
Посторонних без согласования в помещение не будут допускать,
– уточнил он.
И добавил, что забытые вещи нужно оставлять на охране. Их потом передадут учащимся. Средства на питание родители должны передавать через детей.
Депутат также подчеркнул: администрация предупреждает, что как "родители" в учебное заведение могут пытаться попасть посторонние или опасные лица.
Важно! В Украине ужесточаются меры безопасности в школах. В учебных заведениях появятся системы срочного вызова полиции, системы видеонаблюдения и металлодетекторы. МВД Украины согласовало соответствующий приказ, сообщила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик.
Что известно о теракте во Львове?
- Около 00:30 22 февраля полиция получила уведомление о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии правоохранителей на место произошел взрыв. Впоследствии, по приезде второго экипажа, раздался еще один взрыв.
- Впоследствии сообщили, что это был теракт. Подозреваемая в теракте во Львове прибыла из Ровно. Вероятно, изготовила взрывчатку самостоятельно по инструкциям российских спецслужб. Ее задержали.
- В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилько, еще 25 человек получили ранения.