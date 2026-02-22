Правоохранители продолжают расследование. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

Смотрите также Стало известно, что именно кураторы из ФСБ обещали украинцам в качестве вознаграждения за теракт во Львове

Какова была цель теракта?

Садовый отметил, что все пострадавшие – служащие, которые прибыли на вызов, за исключением одного подростка, который проживает недалеко от места происшествия. Он также опроверг предположение о якобы "бизнес-разборках".

Это не бизнес-разборки. Это вражеская спецоперация, цель которой – убить как можно больше правоохранителей,

– заявил мэр.

Также он обратился в Службу безопасности Украины с просьбой обратить внимание на активность комментаторов в сети, отметив, что среди них могут быть подозрительные аккаунты.

Что известно о теракте во Львове?