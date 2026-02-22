Правоохранители продолжают расследование. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.
Какова была цель теракта?
Садовый отметил, что все пострадавшие – служащие, которые прибыли на вызов, за исключением одного подростка, который проживает недалеко от места происшествия. Он также опроверг предположение о якобы "бизнес-разборках".
Это не бизнес-разборки. Это вражеская спецоперация, цель которой – убить как можно больше правоохранителей,
– заявил мэр.
Также он обратился в Службу безопасности Украины с просьбой обратить внимание на активность комментаторов в сети, отметив, что среди них могут быть подозрительные аккаунты.
Что известно о теракте во Львове?
В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Девушка одной из первых прибыла по вызову, оказавшемуся фейковым. Еще 25 человек пострадали, часть из них находится в больнице, в частности в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Также журналисты смогли выяснить, что все необходимое для создания взрывчатки подозреваемая приобрела в местном гипермаркете.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вероятную исполнительницу преступления уже установлена. Женщину задержали в одном из районных центров, она является гражданкой Украины.
Правоохранители не исключают версии ее сотрудничества с российскими спецслужбами. Есть информация, что она действовала по заказу России за обещанное вознаграждение в 60 000 гривен.