Правоохоронці продовжують розслідування. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Яка була мета теракту?

Садовий наголосив, що всі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, за винятком одного підлітка, який проживає неподалік місця події. Він також спростував припущення про нібито "бізнес-розбірки".

Це не бізнес-розбірки. Це ворожа спецоперація, мета якої – вбити якомога більше правоохоронців,

– заявив мер.

Також він звернувся до Служби безпеки України із проханням звернути увагу на активність коментаторів у мережі, зазначивши, що серед них можуть бути підозрілі акаунти.

Що відомо про теракт у Львові?