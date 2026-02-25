Прощання відбулось 25 лютого. Про це повідомило Суспільне.

Прощання з загиблою поліцейською

Уночі 22 лютого у Львові два патрульні екіпажі прибули на виклик, який виявився фейковим. По прибуттю поліцейських там прогриміли два вибухи. Внаслідок теракту загинула 23-річна Вікторія Шпилька.

Журналісти повідомили, що у селі Верба у Волинській області 25 лютого відбулось прощання з загиблою. На чин похорону патрульної прийшли її колеги, рідні та близькі.

За даними Нацполіції, Вікторія була старшим лейтенантом поліції родом з Волині. Вона однією з перших прибула на виклик тієї ночі.

Які деталі теракту у Львові?