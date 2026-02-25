Після прибуття патруля на локації пролунали вибухи. Про це повідомляє СБУ.

Як діяла підозрювана?

За інформацією правоохоронців, у січні цього року дівчина потрапила у поле зору представників російських спецслужб, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Їй запропонували виконати завдання – зателефонувати на екстрену лінію та озвучити заздалегідь підготовлений текст.

Перебуваючи у Харкові, вона повідомила, що нібито бачила двох невідомих, які проникли до продовольчого магазину у Львові. Таким чином правоохоронців навмисно спонукали виїхати на визначену локацію.

За цей "фейковий" виклик фігурантка планувала отримати 100 доларів США. Коштів вона так і не отримала, а її місце перебування у той же день встановили.

Наразі їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 383 Кримінального кодексу України – свідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Що відомо про теракт у Львові?