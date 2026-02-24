Родичі та знайомі підозрюваної описують її зовсім інакше, ніж тепер виглядає її роль у злочині. Про це повідомляє "ТСН".

Що відомо про жінку, яку підозрюють у теракті?

Підозрювану у вчиненні теракту у Львові ідентифіковано як 33-річну Ірину Саветіну – жительку Костополя на Рівненщині, яку затримали під час спроби втечі зі Львівської області.

За даними слідства, саме вона закладала вибухові пристрої у сміттєві баки у центрі міста – при цьому поліція оприлюднила відео, яке зафіксувало цей момент.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права застави, їй загрожує довічне ув’язнення.

Родичі та колишні знайомі описують жінку як тиху, спортивну та непомітну людину.

Нічого поганого не можу сказати. Як сусідка вона була добра дівчина. Тут усі сусіди приголомшені,

– розповідає сусідка.

Нині в цьому під’їзді живе мама підозрюваної. За словами сусідів, Ірина піклувалася про матір, вона – названа дитина в сім’ї.

Мама Ірини нині вдома. Звати її Галина. Але про те, що трапилося, говорити, каже, дуже тяжко.

"Ви ж бачите, яка я. Я стою ніяка, нічого говорити не буду. Вибачте, будь ласка, я просто сиджу зараз на всіх цих (заспокійливих – Ред.)", – зазначає мати підозрюваної.

Пані Галина просто не в змозі говорити, вона заплакана, видно, що дуже хвилюється.

Але в Костополі дехто згадує минуле Ірини. Джерела підказують, що серед футболісток вона не рахувалася. А от спортом могла займатися у школі. Нам вдається встановити заклад, де вона вчилася. Її добре пам’ятає вчитель фізкультури.

Спортивна така дівчина була. Ми її брали на змагання. Вона вигравала, отримувала перші місця, районні змагання і міські змагання, тобто серед шкіл, брали на легку атлетику,

– розповідає вчителька фізкультури.

Але вона, додає, була не надто комунікабельною.

Наразі слідчі перевіряють можливі зв’язки з куратором через месенджери – підозрювана нібито стверджує, що не знала, що кладе саме вибухівку. У справі може фігурувати ще щонайменше одна жінка, яку затримали в іншому регіоні.

Що відомо про теракт у Львові?